Йоханнес Бё планирует приобрести тредбан стоимостью примерно $ 181 тыс.

28-летний норвежский биатлонист Йоханнес Бё планирует приобрести тредбан. Об этом он сообщил в интервью TV2. По сведениям издания, покупка тренажёра обойдётся Йоханнесу в 1,5 млн шведских крон (приблизительно $ 181 тыс.)
«Это серьёзное вложение на будущее. В следующие несколько лет я хочу выйти на новый уровень, интересно посмотреть, что из этого получится.
Я смогу тренироваться на нём, подстраиваясь под свой пульс. Это очень удобно. А в преддверии ключевых турниров я смогу загрузить в систему файлы GPS c различных мировых арен с картами их трасс, что позволит мне управлять скоростью», — сказал Йоханнес.
Младший из братьев Бё – олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018 в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира и трёхкратный обладатель «Большого хрустального глобуса» (Бё выигрывал этот трофей три сезона подряд — 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021).
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