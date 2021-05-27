Стало известно, когда Логинов и другие биатлонисты группы Башкирова начнут второй сбор

Тренер и аналитик сборной России по биатлону Дмитрий Шукалович сообщил, что биатлонисты из группы Сергея Башкирова завершили первый сбор в Сочи, а к следующему, который состоится в Раубичах (Беларусь), приступят 5 июня.



«Завершили первый сбор команды в новом сезоне. Как всегда прекрасные условия биатлонного комплекса Лаура позволили выполнить всю тренировочную программу. 5 июня продолжим подготовку в Раубичах», — написал Шукалович на своей странице в «Инстаграме».



К сезону-2021/2022 под руководством Башкирова готовятся Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семён Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин и Максим Цветков. Группа старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского проводит первый тренировочный сбор в Болгарии, на спортивной базе Бельмекен.

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