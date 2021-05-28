Ольга Подчуфарова показала результаты стрельбы из положения стоя и лёжа. Фото

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова в «сториз» своего «инстаграма» поделилась с подписчиками результатами стрельбы из положения стоя и лёжа, поинтересовавшись при этом их мнением о её успехах.

Фото: https://www.instagram.com/olgapodchufarova/

Фото: https://www.instagram.com/olgapodchufarova/

Подчуфарова после неудавшегося перехода в сборную Словении вернулась в Россию. Ольга — бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года. После сезона-2017/2018 она объявила о завершении карьеры, но летом 2019 года решила возобновить выступления. В середине апреля Ольга принимала участие в командном спринте в Токсово.



Ранее сообщалось, что Александр Логинов, Евгений Гараничев и другие биатлонисты, тренирующиеся в группе Сергея Башкирова, завершили первый сбор в Сочи и вскоре приступят ко второму.