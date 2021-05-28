Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлонистка Анастасия Гореева рассказала о танце с партнёршей по юниорской сборной России

Биатлонистка Анастасия Гореева рассказала о танце с партнёршей по юниорской сборной России
Антон Шебика
Комментарии

Биатлонистка Анастасия Гореева рассказала о зажигательном танце, который она исполнила с партнёршей по юниорской сборной России Марией Кретовой.

«Это была просто детская забава. Было хорошее настроение, прекрасная погода, вид. И как-то просто спонтанно получилось после долгой тренировки: давай попробуем — давай. За три минуты придумала какие-то лёгкие движения, подобрали музыку. Если бы я знала, что так получится, мы бы что-то получше придумали. В принципе, прикольно. Вдруг теперь такое же не выстрелит, надо будет что-то новое придумать», — рассказала Гореева в интервью пресс-службе СБР.

Видео доступно в «инстаграме» Анастасии Гореевой

Гореева выступила на первом, втором и четвёртом этапах Кубка мира, а также в финале соревнований. Оставшееся время сезона-2020/2021 Анастасия провела на Кубке IBU, где выступала резервная команда. Лучшим результатом спортсменки на Кубке мира является 24-е место в спринтерской гонке на этапе в Хохфильцене (Австрия). Анастасия вошла в состав сборной России на олимпийский сезон.

Новость по теме
Дмитрий Губерниев — Анастасии Гореевой: после Пекина недельку отдохнёшь
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021