Биатлонистка Анастасия Гореева рассказала о танце с партнёршей по юниорской сборной России

Биатлонистка Анастасия Гореева рассказала о зажигательном танце, который она исполнила с партнёршей по юниорской сборной России Марией Кретовой.

«Это была просто детская забава. Было хорошее настроение, прекрасная погода, вид. И как-то просто спонтанно получилось после долгой тренировки: давай попробуем — давай. За три минуты придумала какие-то лёгкие движения, подобрали музыку. Если бы я знала, что так получится, мы бы что-то получше придумали. В принципе, прикольно. Вдруг теперь такое же не выстрелит, надо будет что-то новое придумать», — рассказала Гореева в интервью пресс-службе СБР.

Видео доступно в «инстаграме» Анастасии Гореевой

Гореева выступила на первом, втором и четвёртом этапах Кубка мира, а также в финале соревнований. Оставшееся время сезона-2020/2021 Анастасия провела на Кубке IBU, где выступала резервная команда. Лучшим результатом спортсменки на Кубке мира является 24-е место в спринтерской гонке на этапе в Хохфильцене (Австрия). Анастасия вошла в состав сборной России на олимпийский сезон.