Белорусские болельщики могут не увидеть по ТВ этапы КМ по биатлону и другие соревнования

Европейский вещательный союз (EBU) приостановил членство Белтелерадиокомпании из-за подавления свободы СМИ в Беларуси.
«EBU постоянно призывал БТРК как члена EBU отстаивать наши основные ценности — свободу выражения мнения и независимость. После спорных выборов прошлым летом мы проводили кампанию по защите независимой журналистики и свободы слова в стране. Мы публично поддержали журналистов Белтелерадиокомпании, протестовавших против государственного вмешательства. Мы также сообщили о наших опасениях руководству БТРК.
За последние недели нас особенно встревожила трансляция интервью, видимо, полученного под принуждением. Мы отслеживали и другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые также вызвали у нас серьёзное беспокойство.В свете этих исключительных событий у исполнительного совета нет альтернативы, кроме как предложить приостановить членство БГТРК в EBU. У БТРК две недели на ответ до вступления в силу этого решения», — цитирует заявление EBU Tribuna.
Для БТРК исключение означает большие имиджевые потери на европейском рынке и в том числе утрату возможности вести некоторые спортивные трансляции. Среди ближайших соревнований — Кубок мира по биатлону, турниры по лёгкой атлетике, ЧЕ по велоспорту, Кубок мира по гимнастике и плаванию.
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