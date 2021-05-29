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Олимпийский комитет Норвегии официально отменил запрет на использование симуляторов высоты

Олимпийский комитет Норвегии официально отменил запрет на использование симуляторов высоты
Яна Метлёва
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Национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии принял решение в пользу отмены запрета на использование симуляторов высоты норвежскими спортсменами. Ранее с инициативами по этому поводу выступали – Федерация лыжных видов спорта Норвегии и Союз биатлонистов Норвегии.

«Норвежские спортсмены имеют право тренироваться в тех же условиях, что и их соперники. Поэтому мы поддержали инициативы, направленные на отмену запрета на использование симуляторов высотной подготовки. ВАДА разрешает использовать данные способы подготовки, и очевидно, что наши спортсмены тоже не против отмены запрета. Мы будем следовать международным правилам наравне с остальным спортивным миром», — приводит слова президента НОК Берита Кьелля сайт организации.

Отметим, что спортивные федерации Норвегии начали создавать инициативы по отмене запрета на симуляторы высоты в связи с тем, что Олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине на значительной высоте. Аналогичных высотных условий в Норвегии нет, а выезд за границу для проведения высотных сборов сталкивается с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса.

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