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«Школу искусств я так и не окончила — ушла в биатлон». Алимбекова — о своём детстве

«Школу искусств я так и не окончила — ушла в биатлон». Алимбекова — о своём детстве
Виталий Весёлый
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала, чем занималась в детстве до прихода в секцию биатлона.

«До того, как попасть в биатлонную секцию, я ни разу не каталась на лыжах — стала на них только в 11 лет. Чем занималась до этого? Была очень активным ребёнком. Мама рассказывает, что я не могла усидеть на месте, меня невозможно было удержать дома или за какими-то делами. Уходила рано, приходила поздно, часто с разбитыми коленками. Хотела попробовать всё
.
Занималась и музыкой, и хореографией. Кроме того, вязала крючком, вышивала, ходила в актёрскую секцию. Пропадала часами в библиотеке, где даже помогала убирать в залах. Но в итоге школу искусств я так и не окончила — ушла в биатлон», — приводит слова Алимбековой «Беларусь сегодня».

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