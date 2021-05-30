«Школу искусств я так и не окончила — ушла в биатлон». Алимбекова — о своём детстве

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала, чем занималась в детстве до прихода в секцию биатлона.



«До того, как попасть в биатлонную секцию, я ни разу не каталась на лыжах — стала на них только в 11 лет. Чем занималась до этого? Была очень активным ребёнком. Мама рассказывает, что я не могла усидеть на месте, меня невозможно было удержать дома или за какими-то делами. Уходила рано, приходила поздно, часто с разбитыми коленками. Хотела попробовать всё

.

Занималась и музыкой, и хореографией. Кроме того, вязала крючком, вышивала, ходила в актёрскую секцию. Пропадала часами в библиотеке, где даже помогала убирать в залах. Но в итоге школу искусств я так и не окончила — ушла в биатлон», — приводит слова Алимбековой «Беларусь сегодня».

Новость по теме Динара Алимбекова назвала самые приятные моменты прошедшего сезона