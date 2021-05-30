Алимбекова — о негативе в соцсетях: читала и спрашивала себя: ну почему вы это пишете?

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова вспомнила период, когда столкнулась в социальных сетях с самой серьёзной критикой в свой адрес.
«Больше всего критики обрушилось в сезоне-2019/20. Ставила амбициозные цели — попадать в топ-20 почти в каждой гонке. Но начался сезон, ноги снова меня не слушались, хотя летом всё было в порядке. Признаться, когда перед прошлым сезоном тренировалась без боли, думала, что снова всё вернётся. А зимой просто не могла поверить, что бегу одну гонку, вторую, третью — и ничего не болит!
Возможно, я так сильно переживала из-за комментариев, потому что сама ждала от себя многого. Люди ведь в чём-то были правы — ездила на сборы, тренировалась, а результата нет. Слёз было много. Я вообще очень эмоциональный человек, поэтому, когда происходит и что-то плохое, и что-то хорошее, начинаю плакать. Читала комментарии и задавалась вопросом: ну почему вы это пишете? Наверное, это просто было не моё время.
Минувший сезон? Негативные комментарии тоже появлялись, когда занимала 30-е, 37-е места. Болельщики ведь всегда хотят видеть своих спортсменов на пьедестале, но так не бывает. Конечно, есть среди них те, кто поддерживает в любой ситуации. Я таких болельщиков знаю. Когда открываю, например, «Инстаграм» и вижу их лица на фотографии, стараюсь ответить сразу. Благодарю, что всегда верили в меня», — приводит слова Алимбековой «Беларусь сегодня».
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