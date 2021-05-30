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Латыпов: всегда бьюсь до самого конца — результат не заставит себя долго ждать

Латыпов: всегда бьюсь до самого конца — результат не заставит себя долго ждать
Виталий Весёлый
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов вспомнил о самом сложном и самом счастливом моментах из прошлого сезона.

«Сложных моментов, конечно, в сезоне было много. Бывают тяжёлые гонки. Естественно, счастливые моменты случаются, когда побеждаешь или находишься на подиуме. Бывают такие моменты, когда действительно сделал всё хорошо в гонке, однако какие-то факторы мешают попасть на пьедестал. Это, конечно, разочаровывает, но это как раз и есть спорт, стараюсь бороться дальше.

Выхожу и сражаюсь до самого конца. Думаю, результат не заставит себя долго ждать, и победы будут приходить чаще и чаще – я надеюсь и верю в это», — сказал Латыпов, отвечая на вопросы болельщиков на странице sportbst в «Инстаграме».

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