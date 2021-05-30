«Подъём проходила лучше Экхофф». Динара Алимбекова – о своем прогрессе в прошедшем сезоне

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова подвела итоги прошедшего сезона. 25-летняя Алимбекова стала победительницей этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) в спринте и серебряным призёром в гонке преследования. В общем зачёте Кубка мира она заняла седьмое место.
«Прошлым летом, да и в начале сезона, я вообще не знала, что для меня важно. Если и стояли какие-то цели, то они были не очень глобальными — хотелось наладить стрельбу, быть стабильной, в общем зачёте занять место хотя бы в топ-20. Но больше всего мечтала, чтобы не тревожила боль в ногах. Знала, что, если она будет, ничего не смогу сделать — буду снова болеть на трассе и умирать на финише. О каких-то серьёзных целях боялась даже заикнуться.
Этот сезон для меня стал сезоном обретения уверенности. Оказывается, сил хватает, можно не бояться. Но в спринте часто бывает не с кем гоняться. На чемпионате мира в Поклюке, например, почти все три круга бежала одна, это тяжело. А в контактных гонках можно из себя «выжимать». Появился азарт в технических мелочах. Я стала пробовать то, чего не делала раньше, уже не было такого, чтобы весь круг думала о том, как отстреляться на ноль. Добавила функционально, и уверенность появилась, пусть и не сразу. Помню, как в первом пасьюте в Контиолахти меня обогнала Тириль Экхофф. Я подумала, что хочется бежать за ней, но, наверное, не смогу. Тренеры вдоль трассы стали кричать, чтобы держалась за норвежкой. Бегу и вижу: получается! Даже в «стену» её обгоняю! Уже потом посмотрела видеоповтор — действительно, технически я подъём лучше проходила. Такие свои плюсы замечаю именно в контактных гонках», — приводит слова Алимбековой «Беларусь сегодня».
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