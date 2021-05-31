Объявлен состав сборной Финляндии по биатлону на сезон-2021/2022

Ассоциация биатлонистов Финляндии объявила состав основной команды на олимпийский сезон-2021/2022? cообщает издание Nordic Magazine. Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
В состав женской сборной вошли: Мари Эдер, Эрика Янкя, Анастасия Киннунен и Суви Минккинен.
Членами мужской команды Финляндии стали: Туомас Харьюла, Олли Хииденсало, Хейкки Лайтинен, Якко Ранта и Теро Сеппяля.
Отметим, что в прошедшем сезоне-2020/2021 мужская сборная Финляндии заняла 13-е место в Кубке наций, женская – остановилась на 16-й строчке.
Напомним, мужская сборная России заняла четвёртое место в минувшем розыгрыше Кубка наций. Женская команда стала шестой и потеряла максимальную квоту. Тренерский штаб сборной России по биатлону также огласил окончательный состав на сезон-2021/2022.
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