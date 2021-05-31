Женская сборная Норвегии по биатлону проводит тренировочный сбор в Вике
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Женская сборная Норвегии по биатлону начала тренировочный сбор в Вике (юго-восточная часть Норвегии, окрестности Осло-Фьорда). Об этом стало известно из официального «инстаграма» Федерации биатлона Норвегии.
Медиаслужба Федерации опубликовала серию снимков с тренировочного сбора спортсменок. «Лето в Норвегии. Чудесные дни в Вике на сборе девушек», — написали в описании к посту.
Публикация доступна в «инстаграме» Федерации биатлона Норвегии.
Отметим, что в состав основной женской сборной Норвегии на сезон-2021/2022 вошли Тириль Экхофф, Эмили Охейм Калькенберг, Каролин Оффигстад Кноттен, Ида Льен, Марте Рёйселанд и Ингрид Ланмарк Тандреволд.
В общем зачёте минувшего розыгрыша Кубка мира победили норвежцы Тириль Экхофф и Йоханнес Бё.
Новость по темеОбъявлен состав сборной Норвегии по биатлону на сезон-2021/2022
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