Женская сборная Норвегии по биатлону проводит тренировочный сбор в Вике

Женская сборная Норвегии по биатлону начала тренировочный сбор в Вике (юго-восточная часть Норвегии, окрестности Осло-Фьорда). Об этом стало известно из официального «инстаграма» Федерации биатлона Норвегии.

Медиаслужба Федерации опубликовала серию снимков с тренировочного сбора спортсменок. «Лето в Норвегии. Чудесные дни в Вике на сборе девушек», — написали в описании к посту.

Публикация доступна в «инстаграме» Федерации биатлона Норвегии.

Отметим, что в состав основной женской сборной Норвегии на сезон-2021/2022 вошли Тириль Экхофф, Эмили Охейм Калькенберг, Каролин Оффигстад Кноттен, Ида Льен, Марте Рёйселанд и Ингрид Ланмарк Тандреволд.

В общем зачёте минувшего розыгрыша Кубка мира победили норвежцы Тириль Экхофф и Йоханнес Бё.