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Латыпов выделил главное в работе с Каминским и рассказал о своих пробелах

Латыпов выделил главное в работе с Каминским и рассказал о своих пробелах
Александр Насонов
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Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов рассказал, что изменилось в процессе подготовки под руководством тренера Юрия Каминского. До этого Латыпов занимался под руководством личного тренера Виктора Никитина.

«Можно выделить главное: мы установили отличный контакт, и его план подготовки мне идеально подошёл. Он мгновенно видит слабые места спортсменов и выстраивает подготовку так, чтобы их устранить, а сильные качества — ещё больше выделить.

Много ли было пробелов? Были пробелы в технике. Мы очень много работаем над её улучшением. Это очень кропотливый и далеко не быстрый процесс. Каждый день нужно работать над тем или иным движением, чтобы оно вошло в мышечную память. Иногда и года не хватает, и двух. Но тут всё зависит от спортсмена, насколько он хочет адаптировать свою технику», — приводит слова Латыпова пресс-служба Союза биатлонистов России.

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