Логинов и другие биатлонисты группы Башкирова поднялись в гору на лыжероллерах

Аналитик сборной России по биатлону Дмитрий Шукалович показал тренировку спортсменов из группы Сергея Башкирова в Сочи.
Шукалович посвятил отдельное видео на своём YouTube-канале подъёму группы Башкирова в горы.
Видео доступно на YouTube-канале PoSPORTy.
«Сегодня спускаемся вниз и будем подниматься на лыжероллерах на перевал – 13 километров. Вижу, что ребята готовятся к тренировке серьёзно.
Набор высоты, по-моему, 850-900 метров. Вот такие вот тренировки в Сочи. Выезжали — было тепло, а поднялись наверх — капает дождик, пришло облако и резко похолодало, уже около 10 градусов», – прокомментировал происходящее Шукалович.
Отметим, к сезону-2021/2022 под руководством Башкирова готовятся Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семён Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин и Максим Цветков.
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