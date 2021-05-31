Логинов и другие биатлонисты группы Башкирова поднялись в гору на лыжероллерах

Аналитик сборной России по биатлону Дмитрий Шукалович показал тренировку спортсменов из группы Сергея Башкирова в Сочи.

Шукалович посвятил отдельное видео на своём YouTube-канале подъёму группы Башкирова в горы.

Видео доступно на YouTube-канале PoSPORTy.

«Сегодня спускаемся вниз и будем подниматься на лыжероллерах на перевал – 13 километров. Вижу, что ребята готовятся к тренировке серьёзно.

Набор высоты, по-моему, 850-900 метров. Вот такие вот тренировки в Сочи. Выезжали — было тепло, а поднялись наверх — капает дождик, пришло облако и резко похолодало, уже около 10 градусов», – прокомментировал происходящее Шукалович.

Отметим, к сезону-2021/2022 под руководством Башкирова готовятся Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семён Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин и Максим Цветков.