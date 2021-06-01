Александр Касперович включён в состав тренеров сборной России на сезон-2021/2022

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, включён в состав тренеров национальной команды России на сезон-2021/2022. Соответствующий список (где Касперович указан как тренер мужчин) был опубликован на сайте Министерства спорта Российской Федерации.
В 2020 году Касперович был главным тренером сборной Болгарии.
В минувшем розыгрыше Кубка наций мужская сборная России заняла четвёртое место. В настоящее время к следующему сезону Логинов вместе с Кириллом Бажиным, Евгением Гараничевым, Александром Поварницыным, Семёном Сучиловым, Денисом Таштимеровым, Василием Томшиным и Максимом Цветковым готовятся под руководством Башкирова.
Ранее сообщалось, что на сборе российских биатлонистов в Болгарии в первый день лета пошёл снег.
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