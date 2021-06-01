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Касперович, работающий со сборной Болгарии, объяснил включение в состав сборной России

Касперович, работающий со сборной Болгарии, объяснил включение в состав сборной России
Виталий Весёлый
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Главный тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович объяснил своё включение в утверждённый министерством спорта России список кандидатов в сборную страны по биатлону. С национальной командой Болгарии специалист работает с лета 2020 года.

«У меня действующий контракт со сборной Болгарии, я в этом списке как личный тренер Логинова», — приводит слова Касперовича «Р-Спорт».

В минувшем розыгрыше Кубка наций мужская сборная России заняла четвёртое место. В настоящее время к следующему сезону Александр Логинов вместе с Кириллом Бажиным, Евгением Гараничевым, Александром Поварницыным, Семёном Сучиловым, Денисом Таштимеровым, Василием Томшиным и Максимом Цветковым готовятся под руководством Башкирова.

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