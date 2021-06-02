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Хованцев заявил, что Майгуров может стать главным тренером сборной

Хованцев заявил, что Майгуров может стать главным тренером сборной
Елена Чистова
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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказал мнение, что вакантное место во главе команды может занять президент Союза биатлонистов Виктор Майгуров.

Ранее Майгуров сообщил, что после ухода с поста главного тренера Валерия Польховского по состоянию здоровья СБР не ведет поиск кандидатов на эту должность. Полномочия специалиста поделены между старшими тренерами и начальниками команд.

«У нас не так много людей в стране, кто мог бы взять на себя организационные вопросы в сборной России по биатлону. Главный тренер – это координация всех процессов, и если часть работы перейдёт к старшим тренерам, то это может сказаться на других моментах. Вполне допускаю, что в биатлоне будет ситуация, похожая на историю в лыжном спорте. Да, Вяльбе и Майгуров никогда не работали тренерами, но здесь важно немного другое. Вяльбе справляется с организационными моментами, думаю, что для Майгурова это тоже не станет проблемой», – приводит слова Хованцева «РИА Новости».

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