Хованцев заявил, что Майгуров может стать главным тренером сборной

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказал мнение, что вакантное место во главе команды может занять президент Союза биатлонистов Виктор Майгуров.
Ранее Майгуров сообщил, что после ухода с поста главного тренера Валерия Польховского по состоянию здоровья СБР не ведет поиск кандидатов на эту должность. Полномочия специалиста поделены между старшими тренерами и начальниками команд.
«У нас не так много людей в стране, кто мог бы взять на себя организационные вопросы в сборной России по биатлону. Главный тренер – это координация всех процессов, и если часть работы перейдёт к старшим тренерам, то это может сказаться на других моментах. Вполне допускаю, что в биатлоне будет ситуация, похожая на историю в лыжном спорте. Да, Вяльбе и Майгуров никогда не работали тренерами, но здесь важно немного другое. Вяльбе справляется с организационными моментами, думаю, что для Майгурова это тоже не станет проблемой», – приводит слова Хованцева «РИА Новости».
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