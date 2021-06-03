Мартин Понсилуома — о сборной Швеции: перед сезоном мы все сделали шаг вперёд

Шведский биатлонист чемпион мира Мартин Понсилуома рассказал о готовности шведской команды к олимпийскому сезону.

«У нас появились звёзды. Ханна Эберг сильно подтянула девушек, и все хотят быть лучше неё на тренировках и оставить свой вклад в развитии команды. Себастиян Самуэльссон постепенно добился очень значительных результатов, и мы очень хорошо подталкивали друг друга к развитию, особенно прошлым летом – вся группа. Чувствовалось, что перед сезоном мы все сделали шаг вперёд как в психологическом, так и в тренировочном плане», — приводит слова Мартина Längd.se.

Мартин Понсилуома является чемпионом мира 2021 года в спринте, призёром чемпионата мира в смешанной эстафете, чемпионом Европы 2019 года в смешанной эстафете, призёром этапов Кубка мира.