Ханна Эберг: у меня уже есть олимпийские медали, и это плюс

Шведская биатлонистка Ханна Эберг рассказала об ожиданиях от Олимпиады в Пекине.

«Возможно, я не всегда нахожу правильный энергетический баланс зимой. После сезона я также очень устала психологически. Концовка была далеко не идеальной. Это безусловно придало мне больше мотивации для тренировок в этом году, чтобы сделать всё лучше.



Этой зимой я развила способность в некоторых гонках выкладываться полностью, дожимать по максимуму, до последнего. Раньше у меня такое не получалось. Но мне нужно и восстанавливаться соответствующим образом. Это то, что я не могла сделать раньше.



У меня успешный опыт на предыдущей Олимпиаде. Я очень надеюсь, что и на этот раз у меня всё получится. То, что у меня уже есть олимпийские медали, – это плюс. Думаю, это позволит мне чувствовать себя по-другому, чем если бы у меня их не было», — приводит слова Ханны Längd.se.