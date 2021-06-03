Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Ханна Эберг: у меня уже есть олимпийские медали, и это плюс

Ханна Эберг: у меня уже есть олимпийские медали, и это плюс
Лидия Шейко
Комментарии

Шведская биатлонистка Ханна Эберг рассказала об ожиданиях от Олимпиады в Пекине.

«Возможно, я не всегда нахожу правильный энергетический баланс зимой. После сезона я также очень устала психологически. Концовка была далеко не идеальной. Это безусловно придало мне больше мотивации для тренировок в этом году, чтобы сделать всё лучше.

Этой зимой я развила способность в некоторых гонках выкладываться полностью, дожимать по максимуму, до последнего. Раньше у меня такое не получалось. Но мне нужно и восстанавливаться соответствующим образом. Это то, что я не могла сделать раньше.

У меня успешный опыт на предыдущей Олимпиаде. Я очень надеюсь, что и на этот раз у меня всё получится. То, что у меня уже есть олимпийские медали, – это плюс. Думаю, это позволит мне чувствовать себя по-другому, чем если бы у меня их не было», — приводит слова Ханны Längd.se.

Новость по теме
Мартин Понсилуома — о сборной Швеции: перед сезоном мы все сделали шаг вперёд
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021