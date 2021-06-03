Ханна Эберг: у меня уже есть олимпийские медали, и это плюс

Шведская биатлонистка Ханна Эберг рассказала об ожиданиях от Олимпиады в Пекине.
«Возможно, я не всегда нахожу правильный энергетический баланс зимой. После сезона я также очень устала психологически. Концовка была далеко не идеальной. Это безусловно придало мне больше мотивации для тренировок в этом году, чтобы сделать всё лучше.
Этой зимой я развила способность в некоторых гонках выкладываться полностью, дожимать по максимуму, до последнего. Раньше у меня такое не получалось. Но мне нужно и восстанавливаться соответствующим образом. Это то, что я не могла сделать раньше.
У меня успешный опыт на предыдущей Олимпиаде. Я очень надеюсь, что и на этот раз у меня всё получится. То, что у меня уже есть олимпийские медали, – это плюс. Думаю, это позволит мне чувствовать себя по-другому, чем если бы у меня их не было», — приводит слова Ханны Längd.se.
- 3 июня 2021
-
15:45
-
12:44
-
12:19
-
08:16
- 2 июня 2021
-
19:55
-
12:29
- 1 июня 2021
-
20:09
-
19:31
-
18:11
-
18:01
-
17:23
-
16:48
-
15:15
-
14:19
-
13:16
- 31 мая 2021
-
17:44
-
15:53
-
10:56
-
10:39
- 30 мая 2021
-
23:46
-
18:32
-
16:56
-
15:19
-
15:00
- 29 мая 2021
-
21:14
-
19:42
-
09:15
- 28 мая 2021
-
23:57
-
14:16
-
13:36
-
00:17
- 27 мая 2021
-
23:41
-
22:03
-
18:35
-
17:47