Логинов: главный шутник в команде — Цветков. На камеру он скромный, а так его не заткнёшь

Российский биатлонист Александр Логинов поделился впечатлениями от подготовки к сезону в составе группы Сергея Башкирова.
«Кто главный шутник в команде? Максим Цветков, конечно. Это вот сейчас он на камеру такой скромный, а так его не заткнёшь. Мне кажется, он просто соскучился по команде, копил эти шутки два последних года и сейчас решил все за один сбор выкинуть.
В основном всех ребят я знаю. Кого-то знаю давно. Считаю, что у нас достаточно сбалансированная команда, и каждый, наверное, преследует какие-то свои цели в этом сезоне. Думаю, что уже все, в общем-то, взрослые и прекрасно понимают, для чего они тренируются. Здесь уже заставлять кого-то не нужно, это не юниорский возраст. Здесь, естественно, надо работать над собой.
На этом сборе мы уже в достаточно хорошем объёме начали стрелять, большое количество тренажа, то есть раньше до этого в мае такого не было. Так же, как и роллерные тренировки. До этого я вставал на роллеры только в июне. Сейчас мы уже делаем классические тренировки. Приедем домой — я уже начну коньковые тренировки», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».
К сезону-2021/2022 под руководством Башкирова готовятся Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семён Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин и Максим Цветков.
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