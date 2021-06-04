Мари-Лор Брюне рассказала о последней гонке на Олимпиаде в Сочи, где потеряла сознание

Французская биатлонистка Мари-Лор Брюне вспомнила о своей последней гонке на Олимпийских играх в Сочи. Чемпионка мира 2009 года потеряла сознание и не смогла доехать до финиша во время женской эстафеты. Позже она завершила карьеру.
«Я бежала первый этап и почувствовала, что это было сложно для меня. Я рассказала об этом тренерам, но они ответили, чтобы я не волновалась. Я подумала: «Хорошо, пробеги 6 км, ничего, я справлюсь». Это были слова, обращённые к моему разуму. Затем на втором круге эстафеты я рухнула на большой кочке. Тогда я поняла, что моё тело сказало «Стоп», и мой разум и мысли больше не могут компенсировать это. Меня эвакуировали на носилках, и врач команды хотел сделать заявление, что дело в блуждающем нерве. Но я сказала ему, что пора признаться себе в правде.
За год до этого мне поставили диагноз — переутомление на фоне тренировок, в Сочи я была прижата к стене и была вынуждена посмотреть на вещи так, как они есть. Прошло много лет с тех пор, как у меня появились признаки усталости, но мой оптимистический нрав позволял мне держаться. Следующие несколько месяцев после того дня в Сочи послужили мне для подведения итогов, и я поняла, что пришло время остановиться.
Несмотря на то что я пережила очень тяжёлые времена, спорт остаётся самой большой школой в жизни. Нужно твёрдо стоять на ногах, сохранять холодную голову, использовать свой опыт и проявлять выдержку», — приводит слова Брюне Ski-Nordique.
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