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Валерия Васнецова перенесла операцию по коррекции зрения

Валерия Васнецова перенесла операцию по коррекции зрения
Елена Чистова
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров, победительница Всемирной Универсиады, российская биатлонистка Валерия Васнецова рассказала об операции по коррекции зрения.

«Начало новой жизни. Вчера мое зрение было –4,75, а сегодня я проснулась со зрением 1,2, что составляет 120%. И это ещё не окончательный результат.

Наверное, меня смогут понять только те, кто всю жизнь, каждое утро просыпался и не видел ничего, а сегодня открыл глаза и смог увидеть каждый листочек на дереве за окном, как завтракают люди в доме через дорогу, во что они одеты и какого цвета обои на их кухне», – написала Васнецова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Валерии Васнецовой

Васнецова вошла в группу Михаила Шашилова для централизованной подготовки к сезону-2021/2022.

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