Валерия Васнецова перенесла операцию по коррекции зрения

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, победительница Всемирной Универсиады, российская биатлонистка Валерия Васнецова рассказала об операции по коррекции зрения.

«Начало новой жизни. Вчера мое зрение было –4,75, а сегодня я проснулась со зрением 1,2, что составляет 120%. И это ещё не окончательный результат.

Наверное, меня смогут понять только те, кто всю жизнь, каждое утро просыпался и не видел ничего, а сегодня открыл глаза и смог увидеть каждый листочек на дереве за окном, как завтракают люди в доме через дорогу, во что они одеты и какого цвета обои на их кухне», – написала Васнецова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Валерии Васнецовой

Васнецова вошла в группу Михаила Шашилова для централизованной подготовки к сезону-2021/2022.