Определились места проведения следующих сборов российских биатлонистов
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Ближайшие сборы российских биатлонистов состоятся в Сочи, Токсово, Рыбинске и в Раубичах (Беларусь). Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.
Национальная команда России перед началом предсезонной подготовки была поделена на группы. В мужской сборной сформированы группы под руководством Юрия Каминского и Сергея Башкирова, в женской — под руководством Михаила Шашилова и Евгения Куваева.
График сборов российских биатлонистов:
Группа Каминского
13 июня – 3 июля, Токсово (Россия)
10–28 июля, Рыбинск (Россия)
Группа Башкирова
5–24 июня, Раубичи (Беларусь)
2–20 июля, Токсово (Россия)
Группа Шашилова
10 июня – 1 июля, Красная Поляна (Россия)
9–29 июля, Раубичи (Беларусь)
Группа Куваева
8–27 июня, Раубичи (Беларусь)
6–26 июля, Рыбинск (Россия).
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