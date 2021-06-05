Определились места проведения следующих сборов российских биатлонистов

Ближайшие сборы российских биатлонистов состоятся в Сочи, Токсово, Рыбинске и в Раубичах (Беларусь). Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.



Национальная команда России перед началом предсезонной подготовки была поделена на группы. В мужской сборной сформированы группы под руководством Юрия Каминского и Сергея Башкирова, в женской — под руководством Михаила Шашилова и Евгения Куваева.



График сборов российских биатлонистов:

Группа Каминского

13 июня – 3 июля, Токсово (Россия)

10–28 июля, Рыбинск (Россия)



Группа Башкирова

5–24 июня, Раубичи (Беларусь)

2–20 июля, Токсово (Россия)



Группа Шашилова

10 июня – 1 июля, Красная Поляна (Россия)

9–29 июля, Раубичи (Беларусь)



Группа Куваева

8–27 июня, Раубичи (Беларусь)

6–26 июля, Рыбинск (Россия).