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Определились места проведения следующих сборов российских биатлонистов

Определились места проведения следующих сборов российских биатлонистов
Виталий Весёлый
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Ближайшие сборы российских биатлонистов состоятся в Сочи, Токсово, Рыбинске и в Раубичах (Беларусь). Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Национальная команда России перед началом предсезонной подготовки была поделена на группы. В мужской сборной сформированы группы под руководством Юрия Каминского и Сергея Башкирова, в женской — под руководством Михаила Шашилова и Евгения Куваева.

График сборов российских биатлонистов:

Группа Каминского
13 июня – 3 июля, Токсово (Россия)
10–28 июля, Рыбинск (Россия)

Группа Башкирова
5–24 июня, Раубичи (Беларусь)
2–20 июля, Токсово (Россия)

Группа Шашилова
10 июня – 1 июля, Красная Поляна (Россия)
9–29 июля, Раубичи (Беларусь)

Группа Куваева
8–27 июня, Раубичи (Беларусь)
6–26 июля, Рыбинск (Россия).

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