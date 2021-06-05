Йоханнес Бё соорудил собственное стрельбище рядом с домом

28-летний норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал в «Инстаграме» снимки, на которых среди прочего запечатлён процесс создания собственного стрельбища.
Публикация доступна в «инстаграме» Йоханнеса Бё.
На фото спортсмен собственными силами сооружает стрельбище рядом с домом, после чего пробует его в действии. «Будь творцом своего успеха», — написал Бё в описании к посту.
«Тренируй стрельбу, на Олимпиаде-2022 ты обязан взять четыре личных золота», — отреагировал на пост один из российских фанатов норвежца.
Напомним, в мае биатлонист вместе с женой Хеддой и сыном Густавом переехал из Осло в Конгсвингер, находящийся в 90 км от столицы Норвегии.
Младший из братьев Бё – олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018 в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира и трёхкратный обладатель «Большого хрустального глобуса» (Бё выигрывал этот трофей три сезона подряд — 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021).
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