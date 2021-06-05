Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Таким составом мы собираемся очень редко». Шипулин показал семейное фото с Кузьминой

«Таким составом мы собираемся очень редко». Шипулин показал семейное фото с Кузьминой
Яна Метлёва
Комментарии

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин опубликовал в «Инстаграме» редкое семейное фото, на котором среди прочих запечатлена его старшая сестра – трёхкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина, проживающая в Словакии.

Публикация доступна в «инстаграме» Антона Шипулина.

«Это уникальное фото для нашей семьи. Таким полным составом мы собираемся очень редко — может, один раз в два-три года. Поэтому каждая такая встреча на вес золота. Хочется успеть поговорить обо всём, всем поделиться, всё обсудить. Времени для таких встреч, сколько бы его ни было, всегда мало.

Дорогая Настя, спасибо, что нашла время и прилетела домой. Очень рад, что ни мы с тобой, ни наши дети не теряют связи. Семейные узы — самая крепкая связь на свете, я в этом уверен», — написал Шипулин в описании к посту.

Новость по теме
Шипулин — о спортивном центре его имени: в ближайшее время проект будет сдан в экспертизу
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021