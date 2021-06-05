«Таким составом мы собираемся очень редко». Шипулин показал семейное фото с Кузьминой

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин опубликовал в «Инстаграме» редкое семейное фото, на котором среди прочих запечатлена его старшая сестра – трёхкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина, проживающая в Словакии.

Публикация доступна в «инстаграме» Антона Шипулина.

«Это уникальное фото для нашей семьи. Таким полным составом мы собираемся очень редко — может, один раз в два-три года. Поэтому каждая такая встреча на вес золота. Хочется успеть поговорить обо всём, всем поделиться, всё обсудить. Времени для таких встреч, сколько бы его ни было, всегда мало.

Дорогая Настя, спасибо, что нашла время и прилетела домой. Очень рад, что ни мы с тобой, ни наши дети не теряют связи. Семейные узы — самая крепкая связь на свете, я в этом уверен», — написал Шипулин в описании к посту.