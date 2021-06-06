Девушка из России специфически отреагировала на фото Самуэльссона. Швед ответил по-русски

Биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон в «Инстаграме» ответил на русском языке на комментарий подписчицы из России.
Ранее спортсмен выложил снимок с одной из гонок, где он на финише размахивает национальным флагом. В описании к посту Самуэльссон добавил эмодзи шведского флага и сердец.
Публикация доступна в «инстаграме» Себастиана Самуэльссона.
Одна из подписчиц биатлониста специфически отреагировала на публикацию. «Зай, тебе что, внимания не хватает?», — написала девушка из России.
«Да», — ответил Самуэльссон на русском языке, использовав смешное эмодзи. Девушка не остановилась. «В честь праздника предлагаю это исправить», — написала поклонница.
Ответ титулованного биатлониста вызвал бурную реакцию у поклонников. «Что?», «OMG», «Ого!» — отреагировали пользователи.
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