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Кристина Резцова до летнего чемпионата России будет тренироваться индивидуально

Кристина Резцова до летнего чемпионата России будет тренироваться индивидуально
Елена Чистова
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Биатлонистка Кристина Резцова сообщила, что до начала летнего чемпионата России будет тренироваться индивидуально.

25-летняя Кристина пропустила прошедший зимний сезон из-за беременности. В феврале она стала матерью. Индивидуальные тренировки биатлонистка начала в апреле, но при этом не вошла в состав ни одной из групп сборной России для централизованной подготовки к олимпийскому сезону. Летний чемпионат России пройдёт в сентябре.

«До летнего чемпионата России точно буду тренироваться сама по себе. В июне-июле и начале августа в Санкт-Петербурге. В августе на Семинском перевале, в сентябре – Тюмень», — приводит слова Резцовой «РИА Новости».

Кристина Резцова является двукратным серебряным призёром чемпионата Европы 2020 года. В личных гонках Кубка мира она не поднималась выше 18 места.

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