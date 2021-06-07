Стало известно расписание чемпионата России по летнему биатлону

Чемпионат России по летнему биатлону в 2021 году будет состоять из двух этапов, которые пройдут в Дёмино (Ярославская область) и Тюмени, сообщает пресс-служба СБР. Стало известно расписание соревнований.



Чемпионат России. Дёмино. 23-29 июля

25 июля

Суперспринт, 5 км. Мужчины.

Суперспринт, 5 км. Женщины.

28 июля

Масс-старт, 15 км. Мужчины.

Мас-старт, 12,5 км. Женщины

Тюмень, 21-27 сентября



23 сентября

Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины.

Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины.

25 сентября

Спринт, 7,5 км. Женщины

Спринт, 10 км. Мужчины

26 сентября

Эстафета, 4х6 км. Женщины

Эстафета, 4х7,5 км. Мужчины.

В Дёмино в те же сроки пройдёт первенство страны среди юниоров, а также всероссийские соревнования, на которых будут разыграны медали в спринте.