«Вот это пресс!» Подписчик отреагировал на фото Виктории Сливко, биатлонистка ответила

Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала фотографии с тренировки, которую она провела в Тюменской области.

«Что бы ни случилось, верь в себя, верь в жизнь, верь в завтрашний день, верь во всё, что ты делаешь, всегда!» — написала спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Виктории Сливко

Одного из подписчиков поразила физическая форма Виктории. В комментарии он написал: «Вот это пресс!» Сливко ответила: «Где? Никогда его не было».

Сливко — чемпионка Европы 2016 года, трёхкратный призёр чемпионатов Европы. На прошедшем в Ханты-Мансийске чемпионате России Виктория завоевала бронзу в масс-старте.



Перед сезоном-2015/2016 Виктория попала в расширенный состав сборной России. В том же сезоне она выступала в Кубке IBU. В декабре 2015 года одержала первую победу — в смешанной эстафете на этапе в Риднау. В Кубке мира Сливко дебютировала на этапе в Рупольдинге 12 января 2017 года в составе эстафетной команды. Виктория вошла в состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону.