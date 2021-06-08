Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Вот это пресс!» Подписчик отреагировал на фото Виктории Сливко, биатлонистка ответила

«Вот это пресс!» Подписчик отреагировал на фото Виктории Сливко, биатлонистка ответила
Антон Шебика
Комментарии

Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала фотографии с тренировки, которую она провела в Тюменской области.

«Что бы ни случилось, верь в себя, верь в жизнь, верь в завтрашний день, верь во всё, что ты делаешь, всегда!» — написала спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Виктории Сливко

Одного из подписчиков поразила физическая форма Виктории. В комментарии он написал: «Вот это пресс!» Сливко ответила: «Где? Никогда его не было».

Сливко — чемпионка Европы 2016 года, трёхкратный призёр чемпионатов Европы. На прошедшем в Ханты-Мансийске чемпионате России Виктория завоевала бронзу в масс-старте.

Перед сезоном-2015/2016 Виктория попала в расширенный состав сборной России. В том же сезоне она выступала в Кубке IBU. В декабре 2015 года одержала первую победу — в смешанной эстафете на этапе в Риднау. В Кубке мира Сливко дебютировала на этапе в Рупольдинге 12 января 2017 года в составе эстафетной команды. Виктория вошла в состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону.

Новость по теме
Ветле Шоста Кристиансен: посмотрим, смогут ли хакеры из России и Франции украсть нашу идею
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021