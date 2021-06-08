Динара Алимбекова: Рамзау — уникальное местечко. Счастлива сюда возвращаться снова и снова

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост в «Инстаграме» со своей фотографией на фоне красивого пейзажа австрийской горы Дахштайн.

«Рамзау — уникальное местечко. Счастлива сюда возвращаться снова и снова» — подписала свою фотографию Алимбекова.

Пост доступен в «инстаграме» Алимбековой.

Подписчики Дианы восторженно отреагировали на эту публикацию: «Очень красиво! Динара, вы восхитительны!», «Вау!!! Шикарные пейзажи», «Шикарные пейзажи. Я тоже хочу».



Напомним, сборная Республики Беларусь сейчас проводит сборы в Австрии при подготовке к следующему сезону. В 2018 году Динара Алимбекова стала олимпийской чемпионкой в женской эстафете. В завершившемся сезоне-2020/2021 Динара стала победительницей этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) в спринте и серебряным призёром в гонке преследования. В общем зачёте Кубка мира она заняла седьмое место. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф.