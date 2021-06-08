Братья Бё, Экхофф, Клебо и Йохауг выступят на лыжероллерном турнире Holmenkollen Skishow

Стали известны имена норвежских биатлонистов и лыжников, которые примут участие в лыжероллерном турнире Holmenkollen Skishow 2021. Гонки мероприятия запланированы на завтра, 9 июня. Программа соревнований для биатлонистов состоит из состязаний в стрельбе и гонок преследования, лыжники начнут турнир с пролога, а завершат – гонками преследования.

Среди известных норвежских биатлонистов в список участников вошли – Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале, Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд и Ингрид Тандревольд.

В состав лыжной делегации на Holmenkollen Skishow вошли – Йоханнес Клебо, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Эрик Вальнес, Сьюр Рёте, Терезе Йохауг, Хейди и Тириль Венг.