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Братья Бё, Экхофф, Клебо и Йохауг выступят на лыжероллерном турнире Holmenkollen Skishow

Братья Бё, Экхофф, Клебо и Йохауг выступят на лыжероллерном турнире Holmenkollen Skishow
Яна Метлёва
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Стали известны имена норвежских биатлонистов и лыжников, которые примут участие в лыжероллерном турнире Holmenkollen Skishow 2021. Гонки мероприятия запланированы на завтра, 9 июня. Программа соревнований для биатлонистов состоит из состязаний в стрельбе и гонок преследования, лыжники начнут турнир с пролога, а завершат – гонками преследования.

Среди известных норвежских биатлонистов в список участников вошли – Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале, Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд и Ингрид Тандревольд.

В состав лыжной делегации на Holmenkollen Skishow вошли – Йоханнес Клебо, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Эрик Вальнес, Сьюр Рёте, Терезе Йохауг, Хейди и Тириль Венг.

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