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Тарьей Бё и Марте Рёйселанд выиграли гонки преследования на Holmenkollen Skishow 2021

Тарьей Бё и Марте Рёйселанд выиграли гонки преследования на Holmenkollen Skishow 2021
Александр Насонов
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Норвежские биатлонисты Тарьей Бё и Марте Рёйселанд выиграли гонки преследования на Holmenkollen Skishow 2021. Турнир прошёл в Осло (Норвегия). Йоханнес Бё, брат Тарьея, стал девятым.

Holmenkollen Skishow 2021. Гонка преследования. Мужчины

1. Тарьей Бё – 15.51,7
2. Вебьорн Сорум +7,7
3. Йоханнес Дале +10,0
4. Филип Андерсен +11,6
5. Стурла Холм Легрейд +18,1
6. Эндре Стремсхайм +54,9
7. Ветле Шостад Кристиансен +1.06,8
8. Александр Андерсен +1.29,9
9. Йоханнес Бё +1.45,5

Holmenkollen Skishow 2021. Гонка преследования. Женщины

1. Марте Рёйселанд 13.54,9
2. Марте Крокстад Юхансен +25,7
3. Каролине Кноттен +38,0
4. Юни Арнеклейв +53,1
5. Ида Лиен +1.02,9
6. Каролине Эрдал +1.04,9
7. Йенни Энодд +1.05,3
8. Рагниль Фемстейневик +1.21,5

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