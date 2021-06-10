Тарьей Бё и Марте Рёйселанд выиграли гонки преследования на Holmenkollen Skishow 2021

Норвежские биатлонисты Тарьей Бё и Марте Рёйселанд выиграли гонки преследования на Holmenkollen Skishow 2021. Турнир прошёл в Осло (Норвегия). Йоханнес Бё, брат Тарьея, стал девятым.

Holmenkollen Skishow 2021. Гонка преследования. Мужчины

1. Тарьей Бё – 15.51,7

2. Вебьорн Сорум +7,7

3. Йоханнес Дале +10,0

4. Филип Андерсен +11,6

5. Стурла Холм Легрейд +18,1

6. Эндре Стремсхайм +54,9

7. Ветле Шостад Кристиансен +1.06,8

8. Александр Андерсен +1.29,9

9. Йоханнес Бё +1.45,5

Holmenkollen Skishow 2021. Гонка преследования. Женщины

1. Марте Рёйселанд 13.54,9

2. Марте Крокстад Юхансен +25,7

3. Каролине Кноттен +38,0

4. Юни Арнеклейв +53,1

5. Ида Лиен +1.02,9

6. Каролине Эрдал +1.04,9

7. Йенни Энодд +1.05,3

8. Рагниль Фемстейневик +1.21,5