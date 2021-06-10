Тарьей Бё и Марте Рёйселанд выиграли гонки преследования на Holmenkollen Skishow 2021
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Норвежские биатлонисты Тарьей Бё и Марте Рёйселанд выиграли гонки преследования на Holmenkollen Skishow 2021. Турнир прошёл в Осло (Норвегия). Йоханнес Бё, брат Тарьея, стал девятым.
Holmenkollen Skishow 2021. Гонка преследования. Мужчины
1. Тарьей Бё – 15.51,7
2. Вебьорн Сорум +7,7
3. Йоханнес Дале +10,0
4. Филип Андерсен +11,6
5. Стурла Холм Легрейд +18,1
6. Эндре Стремсхайм +54,9
7. Ветле Шостад Кристиансен +1.06,8
8. Александр Андерсен +1.29,9
9. Йоханнес Бё +1.45,5
Holmenkollen Skishow 2021. Гонка преследования. Женщины
1. Марте Рёйселанд 13.54,9
2. Марте Крокстад Юхансен +25,7
3. Каролине Кноттен +38,0
4. Юни Арнеклейв +53,1
5. Ида Лиен +1.02,9
6. Каролине Эрдал +1.04,9
7. Йенни Энодд +1.05,3
8. Рагниль Фемстейневик +1.21,5
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