Сборные России и Болгарии планируют провести совместный сбор

Главный тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович рассказал о подготовке подопечных к олимпийскому сезону.

«Мы начали подготовку к Олимпийским играм на среднегорном сборе в Рамзау, где были идеальные условия, только немного мешал дождь. На глетчере поработали на снегу. Следующий сбор мы проводим в Рупольдинге, где также готовится немецкая женская команда. Из изменений в команде отмечу приход нового массажиста и привлечение в основной состав юниорки Лоры Христовой. Первый сбор на среднегорье давно используется в методике подготовки», — приводит слова Касперовича News.ru.

Тренер добавил, что сборные Болгарии и России планируют провести совместный сбор в августе в Бельмекене.

Последний раз сборная Болгарии по биатлону завоевывала олимпийскую медаль на Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити — в гонке преследования третье место заняла Ирина Никульчина.