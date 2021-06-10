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Сборные России и Болгарии планируют провести совместный сбор

Сборные России и Болгарии планируют провести совместный сбор
Антон Шебика
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Главный тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович рассказал о подготовке подопечных к олимпийскому сезону.

«Мы начали подготовку к Олимпийским играм на среднегорном сборе в Рамзау, где были идеальные условия, только немного мешал дождь. На глетчере поработали на снегу. Следующий сбор мы проводим в Рупольдинге, где также готовится немецкая женская команда. Из изменений в команде отмечу приход нового массажиста и привлечение в основной состав юниорки Лоры Христовой. Первый сбор на среднегорье давно используется в методике подготовки», — приводит слова Касперовича News.ru.

Тренер добавил, что сборные Болгарии и России планируют провести совместный сбор в августе в Бельмекене.

Последний раз сборная Болгарии по биатлону завоевывала олимпийскую медаль на Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити — в гонке преследования третье место заняла Ирина Никульчина.

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