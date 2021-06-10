Йоханнес Бё решил построить симулятор высоты у себя дома

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что построит у себя дома симулятор высокогорных условий, после того как в Норвегии отменили запрет на строительство соответствующих сооружений.
«Я построю его у себя в спортзале, в том доме, который сейчас строится. Я уже связался с людьми, которые этим занимаются. Это будет лучшая тренировочная комната, какую только можно найти в Норвегии», — приводит слова Бё Dagbladet.
28-летний Бё — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира (восемь раз — в эстафетах), трёхкратный обладатель Кубка мира (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира (входит в тройку лучших в истории Кубка мира по этому показателю). Самый молодой победитель этапа Кубка мира по биатлону.
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