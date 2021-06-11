Норвежский правозащитник назвал Уле-Эйнара Бьорндалена частью политического проекта Китая

Глава норвежского представительства правозащитной организации Amnesty International Йон Педер Эгенес прокомментировал то, что легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален является одним из тренеров сборной Китая по биатлону.

«Мы в Amnesty не говорим, что Бьорндален или кто-либо ещё не может соглашаться на высокооплачиваемую работу, которую предлагают власти Китая или другой страны. Но если человек, к примеру, становится тренером сборной Китая, он становится частью политического проекта, цель которого — представление китайских властей в позитивном свете. Надо осознанно относиться к этому и на основе этого делать выбор», — приводит слова правозащитника VG.

Ранее с призывом бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Пекине выступали политики из таких стран, как Канада, Норвегия и США. По мнению критиков, правительство страны должно нести ответственность за массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.