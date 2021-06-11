Стал известен состав юниорской сборной России по биатлону на сезон-2021/2022

Старший тренер юниорской сборной России по биатлону Владимир Брагин рассказал о составе команды на предстоящий сезон.

«Давайте начнём с парней. В рейтинге юниоров за прошлый сезон в первой десятке восемь спортсменов 1999 года рождения, в нынешнем сезоне они уже должны выступать по взрослым. Мы провели детальный анализ не только лидеров, но и тех, кто расположился ниже в рейтинге, и приняли принципиальное решение – при прочих равных показателях предпочтение отдать более молодым ребятам. Поэтому в состав вошли только двое парней 2000 года рождения, а остальные моложе, с перспективой на то, что они будут работать в команде не один год, а минимум два, а некоторые – три.



В основной состав на централизованную подготовку вошли восемь ребят: Денис Иродов, Евгений Емерхонов, Александр Корнев, Станислав Ильиных, Рафаэль Зиганчин, Евгений Смирнов, Олег Домичек и Алексей Ковалёв. Ещё один или два спортсмена будут работать с командой за счёт своих регионов.



По девушкам ситуация такова, что состав сформирован только из спортсменок 2001 и 2002 годов рождения. Мы планировали, что в команде будет Ксения Шнейдер (2000 года рождения), но её забрал к себе в группу основного состава Евгений Куваев. В итоге на централизованную подготовку попали Любовь Калинина, Анастасия Зенова, Амина Иванова, Анастасия Гришина, Анна Тинякова, Кристина Павлушина, Валерия Чекалова и Кристина Панасенко. Скорее всего, как и у ребят, одна или две спортсменки будут готовиться вместе с командой за счёт регионов», — цитирует Брагина официальный сайт СБР.