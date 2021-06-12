Опубликовано расписание гонок чемпионата России по летнему биатлону
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Союз биатлонистов России на своём сайте опубликовал расписание гонок первенства России по летнему биатлону. Соревнования пройдут в Дёмино и Тюмени.
Демино, Ярославская область
25 июля
Суперспринт, мужчины, 5 км
Суперспринт, женщины, 5 км
27 июля
Спринт, мужчины, 10 км
Спринт, женщины, 7,5 км
28 июля
Масс-старт, мужчины, 15 км
Масс-старт, женщины, 12,5 км
Тюмень
23 сентября
Мужчины, 20 км
Женщины, 15 км
25 сентября
Спринт, женщины, 7,5 км
Спринт, мужчины, 10 км
26 сентября
Эстафета, женщины, 4 по 6 км
Эстафета, мужчины, 4 по 7,5 км
Напомним, Кубок мира по биатлону стартует 27 ноября 2021 года в Эстерсунде (Швеция). Всего за сезон 2021-2022 биатлонистам предстоит поучаствовать в 10 этапах, а также в Олимпиаде-2022, которая пройдёт в Китае.
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