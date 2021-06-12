Опубликовано расписание гонок чемпионата России по летнему биатлону

Союз биатлонистов России на своём сайте опубликовал расписание гонок первенства России по летнему биатлону. Соревнования пройдут в Дёмино и Тюмени.

Демино, Ярославская область

25 июля

Суперспринт, мужчины, 5 км

Суперспринт, женщины, 5 км

27 июля

Спринт, мужчины, 10 км

Спринт, женщины, 7,5 км

28 июля

Масс-старт, мужчины, 15 км

Масс-старт, женщины, 12,5 км



Тюмень

23 сентября

Мужчины, 20 км

Женщины, 15 км



25 сентября

Спринт, женщины, 7,5 км

Спринт, мужчины, 10 км



26 сентября

Эстафета, женщины, 4 по 6 км

Эстафета, мужчины, 4 по 7,5 км

Напомним, Кубок мира по биатлону стартует 27 ноября 2021 года в Эстерсунде (Швеция). Всего за сезон 2021-2022 биатлонистам предстоит поучаствовать в 10 этапах, а также в Олимпиаде-2022, которая пройдёт в Китае.