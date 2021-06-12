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Опубликовано расписание гонок чемпионата России по летнему биатлону

Опубликовано расписание гонок чемпионата России по летнему биатлону
Георгий Сосно
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Союз биатлонистов России на своём сайте опубликовал расписание гонок первенства России по летнему биатлону. Соревнования пройдут в Дёмино и Тюмени.

Демино, Ярославская область

25 июля
Суперспринт, мужчины, 5 км
Суперспринт, женщины, 5 км

27 июля
Спринт, мужчины, 10 км
Спринт, женщины, 7,5 км

28 июля
Масс-старт, мужчины, 15 км
Масс-старт, женщины, 12,5 км

Тюмень

23 сентября
Мужчины, 20 км
Женщины, 15 км

25 сентября
Спринт, женщины, 7,5 км
Спринт, мужчины, 10 км

26 сентября
Эстафета, женщины, 4 по 6 км
Эстафета, мужчины, 4 по 7,5 км

Напомним, Кубок мира по биатлону стартует 27 ноября 2021 года в Эстерсунде (Швеция). Всего за сезон 2021-2022 биатлонистам предстоит поучаствовать в 10 этапах, а также в Олимпиаде-2022, которая пройдёт в Китае.

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