Анастасия Кузьмина: моё детство связано с Россией, и неважно, что сейчас я живу в Словакии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина поздравила подписчиков в «Инстаграме» с прошедшим днём России. Напомним, Кузьмина в 2007 году вышла замуж за лыжника Даниэля Кузьмина и с тех пор выступала за сборную Словакии.

Публикация доступна в «инстаграме» Анастасии Кузьминой.

«С днём России! Для меня одуванчик — это символ детства, которое всегда будет жить во мне. Моё детство связано с Россией, и неважно, что я родилась в СССР, сейчас живу в Словакии и давно уже не ребёнок. Кто-то воспринимает этот цветок как образ светлых перемен. У большинства же он ассоциируется с положительными эмоциями. Чего вам искренне и желаю, дорогие россияне. Ваша Настя, с любовью из Словакии», — рассказала Кузьмина в описании к посту.