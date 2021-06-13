Лыжница Нильссон получила награду «Новичок года» от Союза биатлонистов Швеции

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон получила награду «Новичок года» от Союза биатлонистов Швеции.
«Редкий случай, когда новичок был в большей степени новичком, чем в этом году. Когда она перешла из лыжных гонок в биатлон, это стало большой новостью в Швеции и за её пределами. Имея за плечами всего четыре старта на уровне страны, шагнуть в горячую атмосферу международных соревнований на Кубке IBU — это здорово», — говорится в сообщении Союза биатлонистов Швеции.
В марте 2020 года Стина решила стать биатлонисткой. На дебютном этапе Кубка мира в Эстерсунде шведка заняла 26-е и 22-е места.
Стина Нильссон — шведская лыжница, олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира.
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