Биатлонист Самуэльссон предположил, что Норвегия выиграет Евро. Её на турнире не будет

Биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон ответил на вопросы медиа-службы Международного союза биатлонистов (IBU), касающиеся стартовавшего чемпионата Европы по футболу-2020.
«За какую страну я буду болеть на Евро-2020? Конечно, за Швецию! Это моя родина, я должен её поддерживать», — сказал Самуэльссон.
Также швед ответил на вопрос, кто выиграет первенство, если не ваш фаворит. «Скажу, что Норвегия. Они так плохи в футболе, что нужно их поддерживать», — поделился швед. Отметим, что национальная команда Норвегии не отобралась в финальный раунд чемпионата Европы.
Сборная Швеции сыграет на турнире в группе Е с командами Польши, Испании и Словакии.
24-летний Себастиан Самуэльссон — олимпийский чемпион в эстафете (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования, пятикратный призёр чемпионатов мира.
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