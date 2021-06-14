Группа Юрия Каминского начала тренировочный сбор на базе «Кавголово»

Биатлонисты группы старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского начали тренировочный сбор в Токсово Ленинградской области. Сбор продлится до 3 июля.

В составе группы тренируются Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили.

«Первый тренировочный день на базе «Кавголово», — подписал видео на своей странице в «Инстаграме» тренер по стрельбе Максим Максимов.

Видео можно посмотреть на странице Максима Максимова в «Инстаграме».

Перед сезоном-2021/2022 сборная России для подготовки разделена на две подгруппы. Во вторую, под руководством Сергея Башкирова, вошли Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин и Максим Цветков.