Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Группа Юрия Каминского начала тренировочный сбор на базе «Кавголово»

Группа Юрия Каминского начала тренировочный сбор на базе «Кавголово»
Елена Чистова
Комментарии

Биатлонисты группы старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского начали тренировочный сбор в Токсово Ленинградской области. Сбор продлится до 3 июля.

В составе группы тренируются Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили.

«Первый тренировочный день на базе «Кавголово», — подписал видео на своей странице в «Инстаграме» тренер по стрельбе Максим Максимов.

Видео можно посмотреть на странице Максима Максимова в «Инстаграме».

Перед сезоном-2021/2022 сборная России для подготовки разделена на две подгруппы. Во вторую, под руководством Сергея Башкирова, вошли Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин и Максим Цветков.

«Раньше такого не было». Сборная России по биатлону к Олимпиаде готовится по-новому «Раньше такого не было». Сборная России по биатлону к Олимпиаде готовится по-новому
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021