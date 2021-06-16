Тренер сборной России по биатлону ответил на вопрос о работе с Логиновым и Гараничевым
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Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров ответил на вопрос, в чём состоит особенность работы с такими опытными спортсменами, как Александр Логинов и Евгений Гараничев.
«По моей практике, спортсмены с определённым опытом, как с положительным, так и с некоторым негативным, всегда более заряжены на работу, поэтому их не надо лишний раз мотивировать», — приводит слова Башкирова News.ru.
Александр Логинов — чемпион мира 2020 года в спринте, Евгений Гараничев — бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке.
Помимо Логинова и Гараничева в группе Башкирова занимаются Кирилл Бажин, Евгений Александр Поварницын, Семён Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин и Максим Цветков.
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