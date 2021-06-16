Тренер сборной России по биатлону рассказал, что ему дала работа с командой Кореи

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал, какой опыт приобрёл на посту одного из тренеров национальной команды Кореи. Башкиров один сезон провёл в этой должности.

«Это очень положительный опыт. В большей степени я работал с русскоговорящими спортсменами: с Анной Фролиной и Тимофеем Лапшиным. Мы хорошо общались, хорошо поработали.

Что-то удалось, а что-то не очень получилось в спортивном плане. Зато приобрёл хороший опыт в плане организационной работы, потому что Корейская федерация биатлона устроена немножко по-другому.

В чём отличия? В плане организационной работы, общения со спортсменами и тренерами, организации и мест проведения тренировочных мероприятий, подготовки к соревнованиям на Кубке мира. В этом плане я приобрёл очень важный опыт», — приводит слова тренера News.ru.