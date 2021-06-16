Дмитрий Губерниев: сейчас говорят — скорее бы ты сдох. Ну что реагировать на идиотов?

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как относится к критике в свой адрес.

«Если раньше в соцсетях было: «Давай ты подавишься и не придёшь на репортаж, или ты сломаешь ногу», то сейчас это: «Скорее бы ты сдох и вместо тебя кто-то другой биатлон начал комментировать». Ну что реагировать сейчас на идиотов?

Спорт — это шоу. Нашему спорту не хватает шоу. Я сейчас не говорю про спортсменов и тренеров, для них это серьёзная работа. Телевидение — это развлечение для людей. Наша задача — привлечь аудиторию. И всё. Я человек, который всегда хотел расширить горизонты, потому что в советское время спортивные комментаторы не были ведущими № 1 на телевидении», — рассказал Губерниев в передаче «50 вопросов. Спорт» на Premier.