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Ульяна Нигматуллина показала фото в свадебном наряде. Это не традиционное белое платье

Ульяна Нигматуллина показала фото в свадебном наряде. Это не традиционное белое платье
Александр Насонов
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Биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина (в девичестве — Кайшева) опубликовала новую фотографию на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Спортсменка показала снимок в свадебном наряде — не в традиционном белом платье, а в костюме, напоминающем деловой. В руках она держит свадебный букет.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Ульяны Нигматуллиной.

Супруг Ульяны Нигматуллиной — бывший лыжник, трёхкратный призёр Универсиад Ильшат Нигматуллин. В последние несколько лет Нигматуллин работал со спортсменкой в качестве личного тренера.

Ранее стало известно, что биатлонистка сборной России Евгения Павлова в межсезонье вышла замуж за биатлониста Максима Буртасова и будет выступать под его фамилией.

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