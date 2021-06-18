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«Лето на леднике». Динара Алимбекова провела тренировку в топе и шортах

«Лето на леднике». Динара Алимбекова провела тренировку в топе и шортах
Антон Шебика
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Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала видео с тренировки на австрийской горе Дахштайн. Спортсменка предстала в топе и шортах.

«Лето на леднике», — подписала видео Алимбекова.

Видео доступно в «инстаграме» Динары Алимбековой.

В заключительной гонке сезона — масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) — 25-летняя Динара завоевала серебро. Алимбекова победила в молодёжном зачёте Кубка мира.

В завершившемся сезоне-2020/2021 Динара стала победительницей этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) в спринте и серебряным призёром в гонке преследования. В общем зачёте Кубка мира она заняла седьмое место. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф.

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