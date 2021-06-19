Эмильен Жаклен: начинаю задумываться о Большом хрустальном глобусе

Французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал об амбициях на предстоящий олимпийский сезон-2021/2022.
«Основной целью на грядущий сезон, естественно, станут Олимпийские игры в Пекине, но я также хотел бы побороться за победу в общей классификации. Мне придётся играть на два фронта, так как эти цели требуют двух разных стратегий подготовки. Хочу достичь результатов и там, и там.
Если через несколько лет я по-настоящему хочу претендовать на победу в общем зачёте Кубка мира, мне нужно подготовиться и войти в соответствующий рабочий режим уже на стадии летней подготовки. Поэтому я предпочитаю не держать это в тайне. Пока я не претендую на Большой хрустальный глобус, но начинаю задумываться о нём», — приводит слова француза Nordic Magazine.
25-летний Жаклен – двукратный чемпион мира в гонке преследования, чемпион мира в мужской эстафете (2020 год), неоднократный победитель этапов Кубка мира.
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