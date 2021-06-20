Доротея Вирер показала, как занимается вейксёрфингом

31-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер, завершившая сезон-2020/2021 на пятой строчке общего зачёта Кубка мира, опубликовала в «Инстаграме» видео, на котором занимается вейксёрфингом (разновидность сёрфинга, катание на доске за катером-буксировщиком).

Публикация доступна в «инстаграме» Доротеи Вирер.

«Девочки просто хотят повеселиться», — прокомментировала ситуацию Вирер.

Доротея Вирер — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019 и 2019/2020, малого Кубка мира в сезонах-2015/2016 и 2020/2021 в зачёте индивидуальных гонок, малого Кубка мира сезона-2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира сезона-2019/2020 в зачёте масс-стартов.