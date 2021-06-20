«Единая Россия» выдвинула Валуева, Шипулина и Роднину на выборы в Госдуму
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«Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва по одномандатным округам.
В список вошли следующие кандидаты, связанные с индустрией спорта:
– Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев — Брянский избирательный округ.
– Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина — Дмитровский избирательный округ.
– Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов — Подольский избирательный округ.
– Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин — Серовский избирательный округ.
– Трёхкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк — Радищевский избирательный округ.
Всего от партии в выборах в нижнюю палату парламента примут участие более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам.
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