«Единая Россия» выдвинула Валуева, Шипулина и Роднину на выборы в Госдуму

«Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва по одномандатным округам.



В список вошли следующие кандидаты, связанные с индустрией спорта:

– Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев — Брянский избирательный округ.



– Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина — Дмитровский избирательный округ.



– Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов — Подольский избирательный округ.



– Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин — Серовский избирательный округ.



– Трёхкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк — Радищевский избирательный округ.



Всего от партии в выборах в нижнюю палату парламента примут участие более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам.