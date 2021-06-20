Карим Халили: до 14 лет я был неплохим теннисистом

Российский биатлонист Карим Халили рассказал, какими видами спорта занимался в детстве, до прихода в биатлон.

«До 14 лет я был неплохим теннисистом, но сейчас у меня нет времени на это. Потом в течение двух лет я занимался лыжами. После этого мне довелось попробовать себя в биатлоне. К этому меня подтолкнул мой тренер. Биатлон для меня был интереснее, чем просто катание на лыжах. Быть биатлонистом в Московской области – проблема. У нас нет биатлонных секций, и поэтому я чаще занимался лыжами. У нас есть только два стрельбища на всю территорию города (Пересвет. – Прим. «Чемпионата»). Но мне повезло – я встретился со своим тренером по биатлону Еленой Агарковой, которая до сих пор работает. Она живёт всего в 14 км от меня, и стрельбище тоже не так далеко от неё», — приводит слова Халили сайт IBU.